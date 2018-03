Was soll das sein

Königs Wusterhausen. Der unterirdische Bahnhof des Hauptstadtflughafens BER darf bei Inbetriebnahme mit voller Auslastung betrieben werden. Der Bahnhof ist für eine Kapazität von bis zu 90 Millionen Reisenden pro Jahr ausgelegt. Die entsprechende Genehmigung hat das zuständige Bauordnungsamt des Landkreises Dahme-Spreewald erteilt. Darüber informierte die Flughafengesellschaft am Montag. Technisch bedeute dies, dass das Amt »die vollständige Auflagenerfüllung des im Januar 2017 genehmigten 6. Nachtrages für das Hauptterminal des BER bestätigt hat«. Dabei gehe es um sämtliche Sicherheitsaspekte an der Schnittstelle zwischen dem Fluggastterminal und dem darunterliegenden Bahnhof gemäß Planfeststellungsbeschluss. Dazu seien bauliche Anpassungen in der Verteilerebene des Fluggastterminals genehmigt worden. Der Abschluss der mit Nachtrag 6.1 beantragten Maßnahmen erfolgt im 2. Quartal 2018. Dazu erklärte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup: »Nach der Umsetzung der jetzt genehmigten Maßnahmen kann der Bahnhof mit seiner vollen Kapazität genutzt werden und ist damit weit über 2020 hinaus ein Garant für die schnelle und sichere Erreichbarkeit des weiter wachsenden BER.« tm