In Tempelhof wurde ein Mädchen aufgrund ihrer Religion mehrfach bedroht

Kinder müssen von klein auf lernen, mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Identitäten umzugehen. Und das im unmittelbaren Zusammenleben. Jeder Fall, in dem »Jude« als Schimpfwort auf Schulhöfen benutzt wird, muss daher streng bestraft werden. Nur so kann der Normalisierung antisemitischer Verhaltensmuster entgegentreten werden.

Es kann nicht sein, dass jüdische Schüler aufgrund von antisemitischer Diskriminierung auf jüdische oder private Schulen wechseln müssen. Oder dass Eltern ihren Kindern raten, sich in der Schule nicht als Jude erkennen zu geben. So verständlich das im individuellen Fall auch sein mag, politisch und gesellschaftlich ist dies ein verheerendes Signal.

Antisemitismus ist in Deutschland nach wie vor ein großes Problem. Und das nicht, wie viele neuerdings meinen, erst seit der vermehrten Aufnahme von Flüchtlingen. Antisemitische Einstellungen sind in der politischen Kultur und im alltäglichen Bewusstsein nicht nur bei Muslimen, sondern auch bei Deutschen weit verbreitet.

