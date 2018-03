Pflanzzeit für wurzelnackte Ziersträucher, Bäume und Rosen ist Mitte April, wobei große Anwachsverluste kaum auftreten. Stark ausgetriebene Stauden sollten gut gewässert und vorab großzügig beschnitten werden. Wer im Sommer über eine bunte Blumenwiese verfügen möchte, sollte jetzt mit dem Aussäen beginnen. Die richtige Standortwahl ist entscheidend. Ein Umpflanzen von Margeriten und Co. im Sommer ist nicht zu empfehlen. nd

Pflanzen in Gewächshäusern kann man zusätzlich vor Frost schützen, indem man Schilfmatten oder ähnliche Materialien nachts auf das Gewächshaus legt oder im Gewächshaus einen Energieschirm anbringt. Das sind Gewebe, die zwischen Pflanzen und Gewächshauseindeckung angebracht werden. Stark lichtdurchlässige Energieschirme heißen Schattiermatten, sie werden im Sommer tagsüber zur Schattierung aufgespannt und im Winter nachts zur Energieeinsparung.

Forsythie, ein Rausch ganz in Gelb

