Berlin. In der Debatte um die Kennzeichnung von Fleisch hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) angekündigt, ein staatliches Tierwohllabel für Fleisch- und Wurstwaren einzuführen. »Die Verbraucher wollen wissen, woher ein Tier kommt und wie es gehalten wurde«, sagte Klöckner der in Düsseldorf erscheinenden »Rheinischen Post« (Dienstag). Union und SPD haben das Label im Koalitionsvertrag vereinbart. Klöckner sagte, die bestehenden Initiativen aus der Agrarbranche und von Supermärkten reichten nicht aus. »Für mich steht fest: Verlässlichkeit und Übersicht für die Verbraucher gibt es nur mit einem staatlichen Label.« epd/nd

