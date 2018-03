Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Bratislava. Der neue slowakische Ministerpräsident Peter Pellegrini hat die Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Für den 42 Jahre alten Sozialdemokraten (Smer-SD) stimmte am Montagabend eine Mehrheit von 81 Abgeordneten im Nationalrat in Bratislava, wie die Nachrichtenagentur TASR berichtete. Es gab 61 Gegenstimmen. Der Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova hatte eine schwere politische Krise ausgelöst und zum Rücktritt des langjährigen Ministerpräsidenten Robert Fico geführt. Mehrere hundert Menschen protestierten vor dem Parlamentsgebäude gegen die umgebildete Regierung, weil ihnen die Veränderungen unter Pellegrini nicht weit genug gehen. dpa/nd