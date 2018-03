Belgrad. Der serbische Staatspräsident Aleksandar Vucic hat die EU-Mission in Kosovo (Eulex) beschuldigt, bei der Festnahme eines Spitzenpolitikers seines Landes am Montag in Kosovo geholfen zu haben. »Albanische Terroristen in Polizeiuniformen« hätten den in Serbien für Kosovo zuständigen Marko Djuric rechtswidrig verhaftet »mit direkter Unterstützung von Eulex«, sagte Vucic am Abend in Belgrad nach einer Eilsitzung des nationalen Sicherheitsrates. Djuric war in Mitrovica im Norden des Landes festgenommen und danach nach Serbien abgeschoben worden. Er habe sich illegal im Kosovo aufgehalten, hatte die Polizei ihren Einsatz begründet. dpa/nd