Washington. Als Kind stand Linda Brown im Zentrum eines Justizstreits um die Aufhebung der Rassentrennung an US-Schulen - jetzt ist sie im Alter von 76 Jahren gestorben, wie die schwarze Bürgerrechtsorganisation NAACP mitteilte. Die NAACP war 1954 maßgeblich am Zustandekommen des historischen Urteils des Obersten US-Gerichtshofs beteiligt, das Rassentrennung an Schulen für illegal erklärte. AFP/nd