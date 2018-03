Arnsberg. Die Bezirksregierung Arnsberg will noch in dieser Woche entscheiden, wie es mit dem umstrittenen Braunkohletagebau Hambach weitergeht. Die Entscheidung werde bis Ende März erfolgen, teilte ein Behördensprecher mit. RWE Power hatte seinen Antrag zum Hauptbetriebsplan 2018 bis 2020 eingereicht. Der regelt viele Aspekte des Tagebaubetriebs; unter anderem sieht er auch umstrittene Rodungen in dem uralten Waldgebiet am Braunkohletagebau vor. dpa/nd