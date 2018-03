Berlin. Die Berliner Gruppe »Antifaschistische Koordination 36« hat zu Protesten für den Zeitpunkt aufgerufen, an dem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Berlin besuchen wird. Ziel sei es, »den politischen Preis dafür in die Höhe zu treiben«. Dies könne beispielsweise über »Blockaden, Besetzungen oder Angriffe auf institutionelle Einrichtungen und Unternehmen« in der ganzen Stadt erreicht werden. nd