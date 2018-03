Dem Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit wurden 2016 und 2017 insgesamt 225 antimuslimisch motivierte Diskriminierungsfälle gemeldet. Es könne jedoch davon ausgegangen werden, dass die Dunkelziffer weitaus höher liege, teilte das Netzwerk am Dienstag mit. Mit 110 Diskriminierungen im Jahr 2016 und 115 im Jahr 2017 habe es einen leichten Zuwachs gegeben. Insgesamt seien Frauen fast zehnmal häufiger betroffen als Männer. Am häufigsten würden Diskriminierung aufgrund der Religion stattfinden, gefolgt von Anfeindungen und Benachteiligungen wegen der ethnischen Herkunft. Im Alltags- und Arbeitsleben richte sich antimuslimische Diskriminierung auffällig oft gegen kopftuchtragende Frauen. mfr

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Studentische Hilfskräfte fordern weiterhin drei Euro mehr Stundenlohn / Neue Verhandlungen am Donnerstag

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!