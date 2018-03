Mühlberg. Seit der verheerenden Oder-Flut 1997 sind in Brandenburg rund 660 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert worden. Davon seien 150 Millionen Euro für die Elbdeiche eingesetzt worden, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Für einen neuen, 6,3 Millionen Euro teuren und 1,7 Kilometer langen Deichabschnitt bei Mühlberg habe Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Mittwoch den ersten Spatenstich gesetzt. Damit soll eine Schwachstelle beseitigt und die Gefahr durch Hochwasser für den Ortsteil Brottewitz vermindert werden. Der mit EU-Mitteln geförderte Deich soll bis Herbst 2019 fertig werden. epd/nd