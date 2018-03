Was soll das sein

Washington. Zwischen US-Soldaten und mutmaßlichen russischen Einheiten in Syrien ist es nach Angaben des Pentagons beinahe zu einem militärischen Zusammenstoß gekommen. Bei einer Militäroperation östlich des Euphrat seien Russen Stellungen von US-Soldaten »zu nahe« gekommen, sagte US-Verteidigungsminister Jim Mattis am Dienstag. Er nannte jedoch kein Datum für den Zwischenfall. Von russischer Seite gibt es dazu keine Angaben. Die US-Armee schützt und unterstützt auf syrischem Gebiet regierungsfeindliche Milizen. Die russischen Einheiten befinden sich in Übereinstimmung mit der Regierung im Lande. AFP/nd