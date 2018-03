New York. Bundesaußenminister Heiko Maas hat bei seiner Werbetour am UN-Sitz in New York für einen deutschen Sicherheitsratssitz die Bedeutung der Vereinten Nationen für die Friedenssicherung hervorgehoben. »Wir leben in einer Zeit, in der es viele Konflikte auf der Welt gibt«, sagte Maas am Mittwoch vor einem Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres. Deutschland sei bereit, »Verantwortung zu übernehmen bei allen Fragen, die auf der Tagesordnung der Vereinten Nationen stehen«. Deutschland sei der zweitgrößte Einzahler bei der UNO, sagte Maas. dpa/nd