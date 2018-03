Düsseldorf. Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann und die Dortmunder Unterbezirkschefin Nadia Lüders haben gute Chancen auf die Spitzenpositionen in der nordrhein-westfälischen SPD. Landesparteichef Michael Groschek wolle als neuen Vorsitzenden des größten SPD-Landesverbands einen Bundespolitiker und sei auf Hartmann zugegangen, erfuhr die dpa am Mittwoch aus Parteikreisen. Lüders hatte bereits erklärt, dass sie sich das Amt der SPD-Generalsekretärin zutrauen würde. »Aber es kommt aufs Team an«, hatte sie gesagt. Zusammen mit Hartmann leitet Lüders die Gruppe »Personalentwicklung« im SPD-Landesvorstand. Lüders sagte der dpa: »Die Findungskommission tagt noch.« Sie werde sich nicht an Spekulationen beteiligen. Der SPD-Landesverband will im Juni auf einem Parteitag den gesamten Landesvorstand neu wählen. dpa/nd