Magdeburg. Zum Bauhausjubiläum 2019 in Sachsen-Anhalt werden sich neben den Bauhausstätten in Dessau auch Halle und Magdeburg mit einem umfangreichen Programm als Orte der Moderne präsentieren. »Für uns ist das Jubiläum mehr als die Würdigung des Bauhauses im engeren Sinne, es ist die Erinnerung daran, dass dieser Modernisierungsschub auch darüber hinaus an vielen Stellen wirksam geworden ist«, sagte Kulturminister Rainer Robra (CDU) am Mittwoch zur Vorstellung des Landesprogramms. Das Landeskunstmuseum Moritzburg in Halle beteilige sich ebenso wie das Puppentheater Magdeburg. Das Land Sachsen-Anhalt hat für die Jahre 2017 bis 2020 laut Staatskanzlei insgesamt rund 18,5 Millionen Euro für das Jubiläum eingeplant. dpa/nd