An der Rigaer Straße in Friedrichshain hat es einen Angriff auf ein Polizeiauto gegeben. Der Mannschaftswagen hielt in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr an der Kreuzung von Rigaer Straße und Liebigstraße, als unbekannte Täter das Heck und die rechte Seite des Wagens mit Mauer- und Pflastersteinen bewarfen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer fuhr den Wagen aus dem Gefahrenbereich, die Täter entkamen. dpa/nd