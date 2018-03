Zusammen mit dem Intendanten Sebastian Nordmann wird Christoph Eschenbach das 200-jährige Jubiläum des Hauses im Jahr 2021 planen und gestalten. »Das Konzerthausorchester wird von seiner langjährigen Erfahrung profitieren und sich künstlerisch weiterentwickeln«, heißt es in einer Mitteilung. Christoph Eschenbach war der Wunschkandidat des Orchesters. nd

Christoph Eschenbach wird zum 1. September 2019 Chefdirigent des Konzerthausorchesters. Der weltweit renommierte Dirigent wird die Position des Chefdirigenten ab der Saison 2019/20 für drei Jahre übernehmen. Der Berliner Senat stimmte in seiner Sitzung am Dienstag dem Abschluss eines Vertrages mit Christoph Eschenbach zu.

