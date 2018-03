Was soll das sein

Peking. Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un hat seinen Willen zur atomaren Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel bekräftigt. Mit einem zunächst geheim gehaltenen »inoffiziellen Besuch« in Peking, der erst am Mittwoch bestätigt wurde, versuchte Kim Jong Un, den Konflikt um sein Atomwaffen- und Raketenprogramm zu entschärfen. Mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping kam Kim überein, wieder an die traditionelle Freundschaft beider Länder anzuknüpfen und die diplomatischen Bemühungen voranzutreiben.

Kim Jong Un stellte Bedingungen für eine Lösung des Atomkonflikts: »Die Frage der Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel kann gelöst werden, wenn Südkorea und die USA auf unsere Bemühungen mit Wohlwollen reagieren, eine Atmosphäre des Friedens und der Stabilität schaffen, während gleichzeitig progressive und synchrone Schritte in Richtung des Friedens ergriffen werden«, zitierte ihn die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. dpa/nd