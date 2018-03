Unten links

Lesedauer: 1 Min.

Bei uns droht die ABOkalypse! Wir brauchen zahlende Digitalleser/innen. Unterstütze uns und überlasse die Informationsflanke nicht den Rechten! Mach mit! Dein freiwilliger, regelmäßiger Beitrag: 2,50 € 5 € 7,50 € anderer Betrag Wir setzen ab sofort noch stärker auf die Einsicht der Leser*innen, dass linker Journalismus auch im Internet nicht gratis zu haben ist – mit unserer »sanften« nd-Zahlschranke. Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen. Sie können den zu zahlenden Betrag und die Laufzeit frei wählen - damit sichern Sie auch weiterhin linken Journalismus. Aber: Für die Nutzung von ndPlus und E-Paper benötigen Sie ein reguläres Digitalabo. Was soll das sein Ich bin schon Abonnent Login Username Passwort Passwort vergessen? Ich zahle freiwillig Per Überweisung: Stichwort: nd-paywall Berliner Bank

IBAN: DE11 1007 0848 0525 9502 04

SWIFT-CODE (BIC): DEUTDEDB110 Per Paypal Betrag 0,75 EUR 1 EUR 5 EUR 50 EUR Per Sofortüberweisung Betrag 0,75 EUR 1 EUR 5 EUR 50 EUR Ich habe bezahlt.

Sie mutet doch so harmlos an mit ihrem putzigen gelben Körper, den offenen, neugierigen Augen, die noch nichts Schlechtes auf der Welt gesehen haben, dem halb offenen Schnabel, der nur fröhliches Geschnatter zu verkünden im Stande ist - könnte sie denn schnattern -, die Badeente. In ihrem natürlichen Habitat, im trinkbaren Leitungswasser, führt sie ein unbeschwertes Leben. Erst wenn der Mensch dazu steigt, wird es ekelig. Er infiziert sie, wie jetzt erforscht ist, mit Legionellen, dem bedrohlichen Stäbchenbakterium Pseudomonas aeruginosa, besser bekannt als Krankenhauskeim, und Pilzen. Einziges Heilmittel ist das Auskochen mit heißem Wasser oder das Zukleben des Loches am Boden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Bei beidem ist fraglich, ob das überhaupt von den Müller-Lüdenscheidtschen-Grundrechten der Badeente gedeckt ist, aber das müssen Gerichte klären. Festzustellen ist, dass künftig andere Regeln in der Wanne gelten: Der Mensch bleibt draußen. cod