Bad Aibling. Die Deutsche Bahn hat sich für eine missratene Stellenanzeige bei Facebook entschuldigt. Mit den Worten »Alle wollen nach Berlin - dabei sind die guten Jobs in Bad Aibling« warb das Unternehmen für den Posten eines Fahrdienstleiters im bayerischen Bad Aibling, wo vor zwei Jahren ein unaufmerksamer Fahrdienstleiter eines der schwersten Zugunglücke in Deutschland mit zwölf Toten verursacht hatte. Doch kein Mensch hatte die Stellenanzeige formuliert. Ein Rechenvorgang hatte ihn automatisch aus Satzbausteinen, Berufsbild und Ort zusammengesetzt, versicherte die Bahn am Donnerstag. Man entschuldige sich »in aller Form«. »Wir haben die Verbreitung sofort gestoppt«, teilte die Bahn mit. dpa/nd