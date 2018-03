Was soll das sein

Haan. Nach dem Säureanschlag auf den Finanzvorstand der RWE-Tochter Innogy in Haan vor dreieinhalb Wochen geht die Polizei neuen Hinweisen nach. Laut Mitteilung von Freitag würde aktuell umfangreiches Videomaterial ausgewertet. Außerdem seien in den vergangenen Tagen neue Hinweise bei der Mordkommission »Säure« eingegangen, durch die sich neue Ansätze ergeben hätten. Auch seien jetzt Fallanalytiker des LKA in die Ermittlungen eingebunden. Innogy-Finanzchef Bernhard Günther war Anfang März von zwei Unbekannten von hinten angegriffen, zu Boden geworfen und mit Säure überschüttet worden. Die Tat wurde als versuchter Mord eingestuft. dpa/nd