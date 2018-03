Paris. Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy kommt in einer Bestechungsaffäre vor Gericht. Die Justiz wirft dem 63-Jährigen unter anderem Korruption vor. Der Ex-Präsident soll im Jahr 2014 versucht haben, einen Staatsanwalt am Obersten Gerichtshof zu bestechen. Vor einer Woche hatte die Justiz bereits wegen des Verdachts auf illegale Wahlkampfspenden aus Libyen gegen Sarkozy ein formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet. AFP/nd

Abdelfattah al Sisi ist als Präsident bestätigt worden / Beteiligung an dem Urnengang lag bei 40 Prozent

Ostermarschierer demonstrieren in mehr als 90 Städten für den Frieden

