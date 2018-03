Genf. Das UN-Menschenrechtsbüro ist entsetzt über eine Häftlingsmeuterei mit 68 Toten in Venezuela. Die UN-Behörde forderte am Donnerstag die zuständigen Stellen zu raschen und gründlichen Ermittlungen auf. Verantwortliche müssten identifiziert und vor Gericht gebracht werden. Zudem sollten die Familien der Opfer entschädigt werden, hieß es in einer Stellungnahme in Genf.

Bei einer Meuterei im Bundesstaat Carabobo hatten Häftlinge diese Woche einen Bewacher als Geisel genommen und Matratzen in Brand gesetzt. Das Feuer geriet außer Kontrolle. Viele Menschen starben, nachdem sie Rauch eingeatmet hatten. Die Staatsanwaltschaft hat nach Behördenangaben Ermittlungen zu dem Brand eingeleitet. dpa/nd