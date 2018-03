Rom. Mehr als ein Jahr nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt sind in Italien mehrere mutmaßliche Komplizen des Terroristen Anis Amri festgenommen worden. Fünf Verdächtige kamen am Donnerstag in der Region um Rom und der nahe gelegenen Stadt Latina in Untersuchungshaft. Die Ermittler haben aber keine Hinweise darauf, dass sie dem Tunesier Amri bei seinem Anschlag direkt geholfen haben oder der Attentäter sie auf seiner Flucht in Italien aufsuchen wollte. dpa/nd