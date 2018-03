Der Kameramann John Bailey wird seinen Posten als Vorsitzender der Oscar-Akademie in Los Angeles behalten. Der Verband Academy habe einen kürzlich vorgebrachten Vorwurf von angeblicher sexueller Belästigung gründlich geprüft und nun verworfen, teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit. Es seien »keine weiteren Schritte« in dieser Angelegenheit notwendig, zitierte das Branchenblatt »Hollywood Reporter« aus der Mitteilung. Einzelheiten über die Vorwürfe wurden nicht bekannt gegeben.

Bailey, der unter anderem bei »Und täglich grüßt das Murmeltier« hinter der Kamera stand, war im vorigen August vom Aufsichtsrat der Academy gewählt worden. Im Februar sagte Bailey mit Blick auf die MeToo-Debatte, die Organisation habe schärfere Richtlinien gegen Sexismus und Diskriminierung geschaffen. dpa/nd