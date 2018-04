Die Tänzerin Katja Erfurth auf der legendären Hellerau-Bühne Foto: Christel Sperlich

In den Regenpfützen auf dem offenen Vorplatz des Festspielhauses spiegeln sich glatte Flächen, klare Linien, geometrische Grundformen. Steinerne Säulen stützen den grauen Fassadengiebel, dessen Mitte ein Yin-Yang-Symbol schmückt. Hinter der klassischen Fassade schuf der Theaterreformer Adolphe Appia einen Saal von gleicher formaler Strenge. Die Bühne ganz in Weiß mit unterschiedlich angeordneten Stufen, Quadern und Säulen, die den Raum mehrdimensional aufteilen. Man sprach vom «Theaterwunder von Hellerau», als vor mehr als 100 Jahren die spektakuläre Bühne des Festspielhauses auf sich aufmerksam machte. Adolphe Appia verzichtete auf überladene dekorative Verspieltheit. Er rückte den Darsteller in das Zentrum der Aufmerksamkeit des Zuschauers.

Die berühmte Theaterbühne, in ihrer Art damals einmalig, lockte Künstler aus aller Welt nach Hellerau und wurde prägend für die moderne Theaterästhetik. Architekten, Künstler und Tänzer aus v...