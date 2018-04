Frankfurt (Oder). Bei einer Gasexplosion in einem geparkten Auto in Frankfurt (Oder) ist ein Mann schwer verletzt worden. Er kam am Sonntag mit Hautverbrennungen zunächst in ein Frankfurter Krankenhaus und wurde dann mit einem Hubschrauber in eine Berliner Spezialklinik geflogen, wie die Regionalleitstelle Oderland mitteilte. Das Alter des Mannes blieb zunächst unklar. Als die Feuerwehr am Vormittag nach einem Anruf eines Zeugen bei dem Auto eintraf, war das Feuer schon aus, wie es weiter hieß. Der Schwerverletzte saß neben dem Wagen. Im Kofferraum entdeckten Einsatzkräfte Gasflaschen, die dann gekühlt wurden. Was genau zu der Explosion führte, blieb zunächst unklar. dpa/nd