Potsdam. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) überreicht am Freitag in Potsdam den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an die Zahnärztin Gudrun Rojas aus Brandenburg an der Havel und den Soziologen Hans Bertram aus Zeuthen. Rojas erhalte die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehene Auszeichnung für ihr »bedeutendes ehrenamtliches Engagement bei der flächendeckenden zahnärztlichen gruppenprophylaktischen Betreuung von Kindern und Jugendlichen« und ihre aktive Mitwirkung in zahlreichen wissenschaftlichen Gremien, hieß es am Montag zur Begründung aus der Potsdamer Staatskanzlei. Bertram werde als international anerkannter Soziologe »für sein gesamtes wissenschaftliches Werk und sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement in zahlreichen wissenschaftlichen und politikberatenden Gremien ausgezeichnet«. Zuletzt war der 71-Jährige Professor an der Berliner Humboldt-Universität. epd/nd