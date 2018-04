Eberswalde. In Brandenburg wird in diesem Jahr der Elch-Managementplan überarbeitet. Es solle überprüft werden, ob das Dokument von 2013 noch aktuell sei, so Kornelia Dobiáš, Beauftragte beim Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde. Der Plan soll helfen, bei der Vorbereitung großer Straßenbauprojekte auch mögliche Wanderrouten der Tiere bereits zu berücksichtigen. Es werde unter anderem ermittelt, ob sich die Zuwanderung verstärkt habe. An der Aktualisierung des Planes arbeiten das Umweltministerium und verschiedene Verbände. Derzeit werde das Monitoring ausgewertet, sagte Dobiáš. Seit September 2017 können gesichtete Tiere auch mit einem Online-Formular gemeldet werden. Allein bis Dezember seien fast 30 Meldungen eingegangen. Die Anzahl der Meldungen lasse aber kaum auf die Zahl der Tiere schließen. dpa/nd