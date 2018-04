Frankenthal. Die Ermittlungen zur tödlichen Explosion bei der BASF im Oktober 2016 in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) gehen nur langsam voran. Inzwischen liege die Stellungnahme vom Verteidiger des Beschuldigten vor, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber, der dpa. Der Mann soll am 17. Oktober 2016 die falsche Rohrleitung angeschnitten und damit eine Explosion verursacht haben, bei der fünf Menschen starben und 28 verletzt wurden. Das zu sichtende Material sei »sehr umfangreich«, so Ströber. Auf die Frage, wann die Prüfungen beendet sei, sagte er: »Nicht in wenigen Wochen.« Zum Inhalt der Stellungnahme sagte er nichts. dpa/nd