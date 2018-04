Entwurf des Architekturbüros Steimle soll neben alter Gewerkschaftsschule in Bernau realisiert werden

Auch kleinere Städte wie das estnische Tallinn oder das kroatische Dubrovnik leiden demnach unter den Anstürmen von Kreuzfahrttouristen. Die Unesco fordere die Kreuzfahrtbranche daher dringend auf, mehr in nachhaltigen Tourismus zu investieren. Ein erster Schritt wäre es, sauberere Schiffe zu entwickeln. dpa/nd

Besonders in Venedig sei die Lage kritisch. »Dort können die Wellen der großen Schiffe Erosionen an den Gebäuden verursachen«, sagte Rössler. Die Unesco diskutiere bereits darüber, die Stadt auf die schwarze Liste der gefährdeten Weltkulturerbestätten zu setzen.

Die Weltkulturorganisation Unesco warnt abermals vor den negativen Folgen durch Kreuzfahrttourismus auf Weltkulturerbestätten. »Es gibt Probleme mit der Umweltverschmutzung durch die Schiffe, und mit Übertourismus«, sagte Mechtild Rössler, Unesco-Direktorin für Kulturerbe, der »Wirtschaftswoche«. Die Branche investiere nicht genug in den Schutz des Weltkulturerbes. »Sie gefährdet die Orte, mit denen sie ihr Geld verdient.«

