Berlin. Wegen des Pflegekräftemangels will Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mehr Kräfte aus dem Ausland holen. »Pflegekräfte aus unseren Nachbarländern einzuladen, ist die nächstliegende Option«, sagte Spahn der »Rheinischen Post« vom Samstag. Nötig sei aber eine schnellere Anerkennung von Abschlüssen. Die Linkspartei äußerte sich skeptisch und verwies auf die schlechten Arbeitsbedingungen in Pflege. Kritik kam auch von Patientenschützern. Bisherige Anwerbemaßnahmen seien wegen schlechter Bezahlung und hohem Arbeitsdruck gescheitert. AFP/nd

