Kabul. Die Parlamentswahl in Afghanistan ist auf den 20. Oktober verschoben worden. Das teilte die Unabhängige Wahlkommission am Sonntag in Kabul mit. Die lange überfällige Wahl sollte zunächst im Juli stattfinden. Hintergrund ist die Sicherheitslage in Afghanistan, wo die Taliban nach offiziellen Angaben wieder mindestens 14 Prozent des Landes kontrollieren. Bei einem mutmaßlichen Angriff der afghanischen Luftwaffe auf ein Talibantreffen in der Nordprovinz Kundus sind nach ersten Angaben am Montag bis zu 60 Menschen getötet worden. Die Extremisten wiederum haben am Wochenende eine von fünf entführten Geiseln getötet. dpa/nd