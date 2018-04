Deutsche und jüdische Linke bestehen auf ihrer grundsätzlichen Kritik an der israelischen Staatspolitik

Die britische Aktivistin Jackie Walker verteidigt sich in einem Theaterstück gegen den Vorwurf, Antisemitin zu sein

Demonstration vor dem Parlament in London gegen Labour-Führer Jeremy Corbyn

London. Die britische Labour-Partei und ihr Chef Jeremy Corbyn sehen sich immer massiver Antisemitismus-Vorwürfen ausgesetzt. David Garrard, einer ihrer größten privaten Unterstützer, ist deshalb jetzt aus der Oppositionspartei ausgetreten. Er spendete Labour in den vergangenen 15 Jahren etwa 1,5 Millionen britische Pfund. Corbyn versicherte, ein »militanter Gegner des Antisemitismus« zu sein. dpa/nd

Linkspolitiker besuchen Ex-Präsidenten in der Haft

Im Gazastreifen droht eine neue Gewaltspirale / Proteste in Tel Aviv

Kauf von Kundendaten bringt CDU und FDP in Misskredit / Beteiligte beteuern Anonymität

Uwe Kalbe über den Datenverkauf an Parteien zur Bundestagswahl

Kritik an geplanter Erhöhung des Verteidigungshaushalts

