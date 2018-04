Mogadischu. Die radikalislamische Shebab-Miliz in Somalia hat am Sonntag einen Militärstützpunkt der Afrikanischen Union (AU) in Bulomarer angegriffen und vier ugandische Soldaten getötet. Auf Seiten der Miliz seien 30 Kämpfer getötet worden. Die mit Al-Qaida verbündete Miliz kämpft seit gegen die Regierung. AFP/nd