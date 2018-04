Islamabad. Gut fünf Jahre nach einem Mordversuch der radikalislamischen Taliban hat Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai erstmals wieder ihre Heimat Pakistan besucht. Nach höchst emotionalen Begegnungen unter Polizeiaufsicht verließ die weiter von den Taliban bedrohte Kinderrechtsaktivistin das Land am Montag Richtung Großbritannien. Sie komme aber innerhalb eines Jahres wieder. dpa/nd

