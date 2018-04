Berlin. Die Debatte um einen Weiterbetrieb des Berliner Flughafens Tegel wird jetzt auch vom neuen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer angeheizt. »Ich bin immer ein Fan von Tegel gewesen«, sagte der CSU-Politiker der »Berliner Morgenpost« (Sonntag). »Berlin sollte noch mal überlegen, Tegel offen zu halten - und als zweites Terminal des BER zu nutzen.« Der Luftverkehr nehme zu, begründete er in einem Interview. Zudem sollte das Ergebnis des Volksentscheids für Tegel den Verantwortlichen zu denken geben. dpa/nd Kommentar Seite 4

Linkspolitiker besuchen Ex-Präsidenten in der Haft

Im Gazastreifen droht eine neue Gewaltspirale / Proteste in Tel Aviv

Kauf von Kundendaten bringt CDU und FDP in Misskredit / Beteiligte beteuern Anonymität

Uwe Kalbe über den Datenverkauf an Parteien zur Bundestagswahl

Kritik an geplanter Erhöhung des Verteidigungshaushalts

