Berlin. Bei dem seit mehr als zehn Jahren geplanten Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin gibt es erneut Verzögerungen. Wie das Haus von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) der dpa sagte, ist die Grundstücksfrage zwischen Berlin und dem Bund bislang noch nicht abschließend geklärt. Dass die »Einheitswippe« - wie zuletzt geplant - zum 30. Jahrestag des Mauerfalls 2019 fertig wird, ist nunmehr wenig wahrscheinlich.

Der beauftragte Stuttgarter Gestalter Johannes Milla ist überrascht. »Ich muss mich schon sehr wundern. Wir haben seit zweieinhalb Jahren eine Baugenehmigung und seit einem halben Jahr einen unterschriebenen Vertrag. In beiden Dokumenten ist von einem Grundstücksvorbehalt nicht die Rede«, sagte Milla. »Wir stehen sozusagen mit dem Spaten in der Hand bereit und könnten bald mit dem Bau beginnen.«

Um das Denkmal zur Erinnerung an die Deutsche Einheit gibt es seit Jahren ein Hin und Her. Der Bundestag hatte den Bau 2007 beschlossen. Doch stoppte der Haushaltsausschuss das bei vielen ungeliebte Projekt 2016 noch vor Baubeginn - weil die Kosten von zehn auf fünfzehn Millionen Euro gestiegen waren. Zugleich gab es aber 18,5 Millionen Euro, um historische Kolonnaden an dem geplanten Bauplatz zu rekonstruieren. Der Bundestag bekannte sich am 1. Juni 2017 abermals zu den Plänen. Danach soll vor dem rekonstruierten Berliner Schloss unter dem Titel »Bürger in Bewegung« eine riesige begehbare Waage entstehen.

»Die Vorbereitungen für das Grundstücksgeschäft laufen, und zu gegebener Zeit werden sich die Parlamente damit befassen«, heißt es bei der Berliner Immobilienmanagement GmbH. dpa/nd