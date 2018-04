Was soll das sein

Mit dem Regisseur Tobias Johannes Erasmus Rott bekommt das Staatstheater Meiningen nach Jahren wieder einen Schauspieldirektor. Rott trete die Stelle mit Beginn der Spielzeit 2018/19 an, teilte das Theater am Dienstag mit. Sie werde unter der Intendanz von Ansgar Haag, der seit der Spielzeit 2005/2006 das Theater leitet, erstmals besetzt. Die Stelle werde auf Wunsch des Kulturstiftungsrates Meiningen-Eisenach neu geschaffen.

Rott ist als Regisseur in Meiningen kein Unbekannter. Georg Büchners Stück »Dantons Tod«, das Mitte Mai Premiere haben soll, ist seine fünfte Regiearbeit. Davor inszenierte er dort unter anderem Goethes »Die Leiden des jungen Werther«, Alan Ayckbourns »Bezahlt wird nicht!« und Shakespeares »Viel Lärm um nichts«.

Rott wurde 1971 im bayerischen Cham geboren, wuchs am Chiemsee auf und studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Engagements führten ihn nach Ko᠆blenz, Hamburg, Mainz und Potsdam. Seit Jahren arbeitet er vorrangig als Regisseur. In Eisenach führte er Regie im »Das weiße Rössl« von Ralph Benatzky. dpa