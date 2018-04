Einige hundert AktivistInnen tragen die Kampagne zum Frauenvolksbegehren – Männer sind auch dabei.⋌ Foto: Pamela Rußmann

Weil es Zeit ist! Wir sind nicht so naiv zu glauben, dass unter dieser Regierung besonders viel umgesetzt wird. Ich glaube an ein bis zwei Forderungen. Aber es geht um die Veränderung in den Köpfen und um die Öffentlichkeit, die wir schaffen. Das ist wie mit metoo. Es ist nicht messbar, aber es verändert sich etwas. Ein erstes Frauenvolksbegehren gab es in Österreich ja bereits vor 20 Jahren. Ich glaube, dass sich auch dadurch einiges zum Positiven verändert hat. Aber das geht alles viel zu langsam. Gerade einmal eine Forderung wurde damals umgesetzt, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen in der Verfassung. Das ist erbärmlich, umso mehr, weil damals die Sozialdemokratie den Kanzler stellte.

Was war für die Initiatorinnen der Auslöser, es noch einmal zu versuchen?

Vor 20 Jahren gab es das erste Frauenvolksbegehren, vor 100 Jahren wurde das Frauenwahlrecht umgesetzt. Das sind für uns wich...