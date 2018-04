Er wurde mit Preisen überhäuft: Der amerikanische Fernsehproduzent und Drehbuchschreiber Steven Bochco ist im Alter von 74 Jahren an Krebs gestorben. Bocho sei am Sonntag in Los Angeles »im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen«, zitierten US-Medien seinen persönlichen Assistenten Phillip Arnold. Der zehnfache Emmy-Gewinner war vor allem für seine Polizei-Fernsehserien wie »New York Cops - NYPD Blue«. Sie gelten als stilbildend für spätere Krimiformate wie »The Wire«. dpa/nd