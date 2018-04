»Mit wenigen Schritten können Interessierte feststellen, ob es sich lohnt, den Vertrag zu kündigen, ihn beitragsfrei zu stellen oder weiterzuführen«, erklärt Boss. In den Online-Rechner werden aktuelle Eckdaten des Vertrages eingegeben, die beim Versicherungsunternehmen angefordert werden können. Der BdV hat hierfür einen Musterbrief erstellt, der den Versicherten ebenfalls kostenlos zur Verfügung steht.

Mit dem Entscheidungshilferechner »Hop oder Top« unterstützt der BdV Versicherte, die wissen möchten, was sie mit ihrer klassischen Kapitallebens- bzw. privaten Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht machen sollen.

»Die Sorgen der Verbraucherinnen und Verbraucher sind berechtigt. Dennoch sollten sie bestehende Verträge auf keinen Fall vorschnell kündigen«, erläutert BdV-Pressesprecherin Bianca Boss. »Es muss geprüft werden, was im Einzelfall richtig ist.«

Viele Menschen in Deutschland besitzen eine Lebens- oder Rentenversicherung. Angesichts von Niedrigzinsphase und schrumpfenden Renditen fragen sich immer mehr Verbraucher, wie sie mit ihrer Lebens- oder Rentenversicherung weiter umgehen sollten. Der Bund der Versicherten (BdV) bietet ein kostenloses Online-Tool, das bei der Beantwortung dieser Frage hilft.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!