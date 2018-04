Vorsicht! Die Zecken lauern wieder in Wald, Flur und im heimischen Garten. Foto: dpa/Holger Hollemann

Wo treten Zecken auf?

Zecken sind Parasiten und ernähren sich vom Blut ihres Wirts, an dem sie sich mit Krallen und Haftkissen festhalten. Sie sind vor allem an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit aktiv - auch auf schattigen Wiesen, an Waldrändern oder einzelnen Baumgruppen sowie in Büschen, Gärten oder an Bächen. Sie bewegen sich meist in hohem Gras oder im Unterholz.

Welche Krankheiten können Zecken übertragen?

Mit dem Stich kann die Zecke damit verschiedene Infektionskrankheiten übertragen. In ganz Deutschland können sie mit den Borreliosebakterien infiziert sein.

Ein erstes Anzeichen für Borreliose ist eine Hautrötung, die sogenannte Wanderröte - ringförmig und mit einem blasseren Farbton in der Mitte. Sie kann aber auch großflächig oder streifenförmig sein. Dazu können weitere Symptome wie Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen sowie Müdigkeit kommen. In ...