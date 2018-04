Die beiden neuen Windenergieanlagen der Berliner Stadtwerke ermöglichen weiteren 10.000 Berliner Haushalten den Bezug von regionalem Ökostrom. Sie stehen bei Sputendorf südlich Berlins auf einem Grundstück der Berliner Stadtgüter. Foto: Reiner Freese

Die Berliner Stadtwerke sind auf Wachstumskurs. 2017 verdreifachte der Energieversorger seine Kundenzahl. Statt 2000 wie noch im Januar beziehen nun 7000 Berliner kommunalen Ökostrom. Das sei vor allem dem Fall des Werbeverbots zu verdanken, sagt Jörg Simon, Vorstandsvorsitzender der Berliner Wasserbetriebe, der Muttergesellschaft der Stadtwerke. Bis Jahresende soll sich die Zahl auf 15 000, also nach den Planungen noch einmal mehr als verdoppeln, so Simon. Obwohl es einen »sehr harten Wettbewerb um die Kunden« gebe, hält er das Ziel für erreichbar. »Wir wollen aber in keinen Dumpingwettbewerb über den Preis eintreten«, erklärt Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). »Ziel ist es, in Berlin Ökostrom zu produzieren und nutzbar zu machen.«

»7000 Kunden sind okay, deswegen würde ich aber nicht auf dem Tisch tanzen«, sagt Michael Efler, energie- und klimapolitischer Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus. »Entscheidend ist eh...