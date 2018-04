Hermsdorf. Autofahrer müssen sich seit Dienstag auf Einschränkungen am verkehrstechnisch wichtigen Hermsdorfer Autobahnkreuz im thüringischen Saale-Holzland-Kreis einstellen. Unter anderem müssen Straßendecken der nahegelegenen Anschlussstellen Bad Klosterlausnitz, Hermsdorf-Ost und -Süd erneuert werden. Das teilte das Landesamt für Bau und Verkehr mit. Auch angrenzende Landstraßen sollen saniert werden. Bis 10. August werden die Anschlussstellen nacheinander gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet. Wegen der Bauarbeiten wird stellen- und zeitweise auch der Verkehrsfluss auf den Bundesautobahnen 9 und 4 eingeschränkt. Die beiden Autobahnen kreuzen bei Hermsdorf. Sie verbinden Nord- mit Süd- und Ost- mit Westdeutschland. dpa/nd

