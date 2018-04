Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Peking. Chinas Zensurbehörden haben Strafen gegen Internetportale verhängt. Den Videoplattformen iQiyi und Sina seien Bußgelder auferlegt worden, so das Kulturministerium. Sie hätten Parodien auf »Klassiker und Helden des Kommunismus« veröffentlicht. Kürzlich waren Gesetze erlassen worden, um Online-Parodien zu unterbinden. Das Ministerium hat am Montag mitgeteilt, dass gegen die Firma Sichuan Shengshi Tianfu Media die höchstmögliche Strafe verhängt worden sei. Diese hatte eine Parodie auf die patriotische Ballade »Kantate vom Gelben Fluss« von 1939 veröffentlicht. Die Internet-Zensur in China zählt zu den weltweit striktesten. AFP/nd