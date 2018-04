Hamburg. Die Krankenkasse DAK-Gesundheit beklagt einen unkritischen Umgang mit Antibiotika unter jungen Erwachsenen. Im vergangenen Jahr habe in dieser Altersgruppe fast jeder Zweite entsprechende Wirkstoffe verschrieben bekommen, berichtete die DAK unter Berufung auf eine von ihr in Auftrag gegebene Umfrage. In vielen Fällen seien die Verordnungen »fragwürdig«. So habe jeder fünfte Antibiotika-Nutzer eine Erkältung gehabt, bei der die Einnahme in der Regel unnötig sei. Ein Problem sei die Anspruchshaltung: So erwarteten beinahe drei Viertel (72 Prozent) in der Grippe- und Erkältungszeit von ihrem Arzt ein Antibiotikarezept, wenn ihre Beschwerden nicht besser würden. AFP/nd