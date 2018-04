Luxemburg. Die Inflation in der Eurozone ist im März deutlich gestiegen. Wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte, verteuerte sich das Leben für die Verbraucher im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent. Im Februar hatte die Inflationsrate in den 19 Staaten der Währungsunion nur bei 1,1 Prozent gelegen. Preistreiber waren Lebensmittel, Alkohol und Tabakwaren, die sich binnen eines Jahres um 2,2 Prozent verteuerten. Es folgten Energie (zwei Prozent) und Dienstleistungen (1,5 Prozent). Die Preise für Industriegüter erhöhten sich dagegen nur um 0,2 Prozent. AFP/nd