Saarbrücken. Die Tarifstruktur des saarländischen Verkehrsverbunds wird auf den Prüfstand gestellt. So sollten die Fahrpreise des saarVV mit den Bedingungen in ähnlich strukturierten Regionen verglichen werden, teilte das Verkehrsministerium in Saarbrücken mit. Externe Gutachter seien beauftragt worden, Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Sie würden dieses Jahr unter anderem die Fahrgäste in Bus und Bahn nach ihren Wünschen fragen. Die Untersuchung soll bis Jahresende abgeschlossen sein. dpa/nd