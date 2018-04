Was soll das sein

Vredepeel. Rund 450 Soldaten der deutschen Luftwaffe stehen ab sofort unter niederländischem Kommando. Die Bundeswehr unterstellte am Mittwoch im Zuge der deutsch-niederländischen Militärkooperation eine Flugabwehrraketengruppe dem niederländischen bodengestützten Flugabwehrkommando in Vredepeel. »Wir wollen Synergien ausloten, um unsere bestehenden Fähigkeiten zu verbessern und neue zu schaffen«, kommentierte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bei dem Unterstellungsappell in Vredepeel.

Betroffen von dem Führungswechsel ist konkret die Flugabwehrraketengruppe 61. Die Soldaten bleiben an ihrem Standort in Schleswig-Holstein. dpa/nd